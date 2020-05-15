偽造作者身份　學術雜誌撤回13華學者論文

近日有論文期刊編輯發現一種新的論文造假方法，自3月至今，約有13篇內地學者的論文被撤回，更有論文「作者」向期刊發送郵件，強調對相關論文並不知情，要求對方撤回論文。美國專業醫學網站Medscape社長表示，撤稿聲明原因令人費解，作者本人都不知有此論文，「本文已應作者要求撤回，文章列出所有作者均未參與撰寫」。

知名學術出版社Elsevier旗下《Future Generation Computer Systems》雜誌，近日撤回多名中國學者發布的文章，原因包括涉嫌偽造評審專家等。其中一篇發布於2018年的《痛風性關節炎運用高頻超聲評估痛風石和骨侵蝕的關係》，作者為邱邐（Li Qiu）。內部消息稱，邱邐是川大華西醫院超聲科副主任，但其並無撰寫該論文，是貴州一名博士生所為，未獲對方同意。事後，該博士生未能畢業。

雜誌總編輯表示，收到不少「作者」郵件，聲明他們無寫過相關文章，「身份被盜用了」。外界猜測，偽造作者身份，是為了增加論文的影響力，加快論文發表。偽造作者身份做法多為代簽作者協議、偽造作者郵箱，使期刊編輯無法聯繫到被偽造的作者本人。

被撤回論文的參與單位包括廣州暨南大學、南京醫科大學、上海中醫藥大學、首都醫科大學、華中科技大學等。