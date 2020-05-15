全球核武開支增10%　美國佔總數近半

反核武組織國際廢除核武器運動（ICAN）一項最新的報告指出，全球9個核武國家去年用在核武器的支出高達729億美元（約5686億港元），創冷戰以來新高；其中美國以354億美元（約2761億港元）的開支居首，佔總數近一半。報告批評在新冠肺炎疫情下，更加凸顯了核武競賽浪費資源。

ICAN周三（13日）發表的報告指，9個核武國家去年在核武上支出，比前年大幅增加了10%，平均每分鐘就有138,699美元（約108萬港元）用於核武之上。其中，美國在特朗普政府的領導下核武支出大幅增加，以加速核武器現代化，但同時削減了預防疫症的的開支。

報告顯示，9個核武國家的核武支出以美國為最多，其後依次為中國、英國、俄羅斯、法國、印度、以色列、巴基斯坦和北韓。中國、俄羅斯、法國和印度的核武開支都有增加，以色列和北韓則與前年相若，僅巴基斯坦有所減少。

報告批評，9個擁核國家都面對醫療用品和專業醫護人員不足的問題，顯然核武器無法在全球疫症中為世界帶來安全。

擁核國去年核武開支

排名/國家/開支

1./美國/354億美元（約2761億港元）

2./中國/104億美元（約811億港元）

3./英國/89億美元（約694億港元）

4./俄羅斯/85億美元（約663億港元）

5./法國/48億美元（約374億港元）

6./印度/23億美元（約179億港元）

7./以色列/10億美元（約78億港元）

7./巴基斯坦/10億美元（約78億港元）

9./北韓/6.2億美元（約48億港元）