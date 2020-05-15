最高檢︰去年頭11個月　起訴2萬名性侵未成年人疑犯

內地接連發生未成年人遭侵害事件，引起社會關注。最高人民檢察院第九檢察廳廳長史衞忠周四（14日）在網絡訪談時表示，。針對侵害未成年人案件中存在「取證難、指控難」等問題，今年內要建立侵害未成年人犯罪案件特殊辦案機制；又透露全國檢察機關去年1月至11月，共起訴了約2萬名性侵未成年人的疑犯。

史衞忠表示，檢察機關去年進一步加大懲處侵害未成年人犯罪力度，在去年1月至11月期間，共批捕4.41萬人、起訴5.67萬人，同比分別上升20.06%和26.48%。另當局嚴厲打擊性侵害未成年人犯罪，前11個月共起訴強姦、猥褻等犯罪案件約2萬人。

史衞忠提到，未成年人被侵害案件存在「取證難、指控難」等問題，檢察機關要及時介入調查，有效引導取證，同時強化對未成年受害人的保護救助，引入心理輔導師、專業社工對受害人救助。

對於今年工作，史衞忠指出，要繼續嚴厲打擊侵害未成年人犯罪，同時更加注重關愛救助未成年被害人，重點打擊性侵害未成年人，成年人拉攏迫使未成年人參與犯罪組織，侵害留守兒童等弱勢未成年人群體的犯罪活動，同時建立特殊辦案機制，加強未成年被害人救助工作。