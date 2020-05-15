中信部發布強制性國家標准　規範電動車安全性能

內地不時會發生電動車爆炸、充電時起火等事故。中國工信部周三（13日）發布《電動汽車用動力蓄電池安全要求》、《電動汽車安全要求》和《電動客車安全要求》三項強制性國家標準，要求進一步提高和優化對中國電動車和動力電池產品的安全性能，並將於2021年1月1日起開始實施。

《電動汽車用動力蓄電池安全要求》指明在優化電池單體、模組安全要求的同時，強化電池系統熱安全、機械安全、電氣安全以及功能安全要求。試驗項目涵蓋系統散熱、外部火燒、機械衝擊等，另特別增加電池系統散熱試驗，要求電池發生熱失控後，系統可在5分鐘內不起火、不爆炸，為乘員預留安全逃生時間。

而《電動汽車安全要求》規定電動車的電氣安全和功能安全要求，要求電池系統增加熱事件警報信號，能第一時間提醒司機安全；另需強化車輛防水、絕緣電阻及監控問題，以降低車輛在正常使用、涉水等情況下的安全風險，並保障車輛高壓電安全。

最後，《電動客車安全要求》則規定電動客車的載客人數、電池容量、驅動功率等，在《電動汽車安全要求》條件下，嚴格要求電動客車的電池倉碰撞、充電系統、防水試驗條件要求下的安全性；另增加高壓部件阻燃要求，以及電池系統最小管理單元熱失控考核要求，提升電動客車在火災事故風險防範能力。