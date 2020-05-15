參與千人計劃美籍華裔醫生　涉詐騙美國聯邦資助被捕

美國聯邦調查局(FBI)周四（14日）表示，拘捕了俄亥俄州克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）一名已被解僱的華裔醫生，指他涉及一宗360萬美元（約2800萬港元）的聯邦資助詐騙案。

FBI聯同其他聯邦執法人員周三（13日）搜查王清（音譯，Qing Wang）醫生位於俄亥俄州的住所，並將他拘捕，控以虛假陳述和電滙詐騙罪。

王清是華裔美國公民，是遺傳學和心血管疾病的專家，自1997年起就與克利夫蘭醫學中心有聯繫。檢察官指出，王清接受美國國家衞生研究院（NIH）的資助，但卻違反資助條款，沒有披露他同時在中國華中科技大學的生命與科學技術學院擔任院長。

FBI克利夫蘭辦公室主管指出，王清故意隱瞞同時獲取中國的資助和職位，屢次作出欺詐行為以逃避刑責。FBI又指，王清是「千人計劃」的參與者。而美國官員一直指控中國透過「千人計劃」，竊取美國機密、知識產權和重要技術。

美國的調查人員指，王清加入「千人計劃」後，中國向他提供了300萬美元（約2340萬港元），以資助他在中國的研究和改善研究所的設施。克里夫蘭醫學中心表示，當知道王清隱瞞與中國的連繫後，已把他解僱。