家中名貴首飾忽變膺品　揭閨密偷龍轉鳳變賣圖利

家住上海靜安區的張女士，近日發現家中價值逾10萬人民幣（約11.1萬港）的名牌首飾及手袋，莫名其妙變成山寨貨，遂向警方報案。未料警方經查發，竟發現是張的趙姓閨密偷偷用山寨貨「偷龍轉鳳」，並把正品變賣圖利。目前，趙女因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留。

張女士上周三（6日）向警方報案，指家中10多萬財物被偷，警員立即趕到現場。經詢問得知，張女士整理家中用品時，無意中發現一件剛買的皮草離奇失蹤，經仔細清點，更發現現金、購物卡和名牌手袋均不翼而飛，放在首飾盒裏的首飾、手錶等貴重物品卻被人掉包成假貨，連帶發票也不見了。

警方翻查張女士家中閉路電視後，發現一名精心偽裝女子偷偷潛入張女士家中，偷取2大袋東西後離開。經查，警員鎖定趙女，並於上周五（8日）將其緝捕歸案，起回部分贓物。

趙女被捕後坦承，她身為張女士的同事兼閨密，早前到訪後者家作客時，發現對方有很多名貴首飾、手袋等，令她十分眼紅，遂趁張上班之際，偷取對方的鑰匙行竊。為免張女士發現財物被盜，趙於是在網上買仿製品濫竽充數，並把部分贓物變賣，所得贓款全部揮霍殆盡。