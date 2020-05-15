涉案近百億人民幣　警破獲特大地下錢莊案

內媒周四（14日）報道，安徽合肥市公安局經偵支隊近與瑤海分局合作，成功破獲以胡某梅為核心的「4.22」特大地下錢莊案，涉案資金近百億元人民幣（近111億港元）。當局展開收網行動，成功斬斷一跨越國境的地下錢莊犯罪通道。成破案省內首宗的「殲擊20」專項行動案件。

今年2月初，市公安局經偵支隊在工作中發現一條涉嫌地下錢莊的可疑線索，瑤海區一女子胡某梅的銀行帳戶交易異常。全國各地多個個人、公司帳戶匯款亦曾給她，胡更向另外30至40個帳戶轉帳，遂分散購買外匯。

由於案情複雜，地下錢莊如何從海量過渡帳戶、歸集資金流水中研判出核心帳戶成破案難點。市公安局經偵支隊與瑤海分局成立專案組攻堅案情，以「科技+人工」的方式，摸清胡某梅犯罪團夥的組織架構、交易流程以及作案手法，並主犯的真實身份。團伙涉長期非法向境外轉移巨額外匯，給國家造成重大經濟損失。

專案組掌握主要證據後，抽調60多名警力，於上月22日下午3時，在合肥、宿州、阜陽三地同步收網，團夥其餘21名人員悉數到案。另扣押各類銀行卡逾100張，凍結48個涉案帳戶48個，凍結資金1500萬元（約1664萬港元）。