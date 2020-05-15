內地破跨境網絡投資騙案　涉案3000萬人民幣

浙江省麗水市雲和縣警方近日破獲一宗特大跨境網絡平台投資詐騙案，涉案金額高達3000萬元（人民幣，下同，約3330萬港元），受害人分布全國19個省區市。行動當日，5市警方同步搜查，共拘捕49名疑犯，惟犯罪組織首腦仍然在逃。

案情指，去年9月雲和縣男子王某在微信結識一名「理財師」，對方向其推薦網上理財平台「M平台」。王某之後向平台共5次投資34.3萬元（約38萬港元），並很快取得回報。王於是透過貸款加大投資金額至90多萬元（約100萬港元），但隨後理財產品突然貶值，其帳戶資產值更跌至負數，聯繫「理財師」時卻發現已被對方封鎖，王某隨即報案。

經查，M平台是由一個詐騙組織開發，該組織在不同地區分小組作案，骨幹人物常駐境外，向組織成員傳授犯案方法、提供網絡技術支援及資金結算等。該組織分工明確，總部設於北京，下設洗錢組、技術組、業務組，分布在福建、四川、河南等地。

組織又實行公司化管理，除了每周為業務組提供培訓外，總部亦協助業務員包裝成「白富美」作招徠，同時違法購買個人訊息用於添加微信。據了解，該組織於2019年1月成立，以商貿和科技公司名義掩飾犯案。

上月21日，麗水、雲和兩級公安機關近100名警力，在北京、福建、四川、河南等地統一收網，成功搗毀組織5處地點，除拘捕多名疑犯，並當場查獲一批犯案工具，目前案中37名疑犯已被雲和縣公安局採取刑事強制措施。據了解，除首腦人物在逃境外，該犯罪組織已被連根拔起。