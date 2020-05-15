福州快餐店疑氣體爆炸　門框飛脫滿地玻璃

福建省福州市洋中花園近浦東路一家快餐店，周五（15日）清晨疑因氣體洩漏引發爆炸，現場一片狼藉，快餐店門框更被爆炸的強大衝擊力震飛到對面街。據了解，事故中至少一人受傷。

警方和消防接報抵達後即拉起封鎖線，現場馬路上滿布玻璃碎和雜物，懷疑發生氣爆的快餐店門外，擺放了2個液化氣罐，而快餐店的窗簾經已脫落，店內餐桌和椅子東歪西倒，地面滿是碗筷。

住在快餐店樓上的陳女士表示，爆炸大約發生在早上5時40分左右，當時「砰的一聲巨響，以為樓房倒塌」。她表示，爆炸後沒有出現明火，但濃煙滾滾。陳女士又向記者指示快餐店的門框被震飛到馬路對面的位置。另有小區居民林先生表示，早上出門買早餐剛好路過現場，對發生爆炸感到震驚。

據內媒記者了解，事故發生時，住現場的快餐店老闆姊夫頭髮被燒焦，頭部也被震傷，事後已送往福建協和醫院救治。記者其後打電話聯絡上快餐店老闆程先生，他稱燃氣罐封存良好，店內電線和電掣也沒有問題，不知道為何發生爆炸，他也是接到隔壁店員電話才知快餐店出事。目前程先生正在配合警方調查。