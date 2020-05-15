新冠肺炎︰特朗普威脅斷交　華籲合作抗疫

美國的新冠肺炎疫情仍然嚴重，華府抗疫方針成眾矢之的，而總統特朗普則接連將矛頭指向疫情先發地中國，甚至威脅可與中國斷交。中國官媒周五（15日）發評論，批評特朗普為了總統選舉，瘋狂地向中國「甩鍋」；中國外交部則呼籲美國加強合作抗疫。

該社論直指，美國目前深陷危機、更冒着疫情反彈風險復工，此時對華發出威脅是「選擇了一個最沒有資本如此瘋狂的時間點」。文中更指，「特朗普政府在為了選舉打腫臉充胖子」，中國只需做好自己，以本國市場的吸引力瓦解美國的對華脫鉤戰略。評論又批評，美國因中國崛起和抗疫出色而感焦慮嫉妒，特朗普抗疫表現極差，只好「豁出去了，以最大的力度向中國甩鍋」。

中國外交部發言人趙立堅周五在記者會上，被問及特朗普威脅斷交的言論，回應指保持中美關係穩定發展，符合兩國人民的根本利益，亦有利於世界和平穩定。他指，中美現在應繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情，恢復經濟和生產，需要美方與中方相向而行。

而在美國本土，民主黨籍的眾議院議長佩洛西周四（14日）亦批評，特朗普近日對中國連番指摘，是為了令民眾忽視華府抗疫失誤，並將政府失誤導致的美國疫情局面歸咎於中國。佩洛西認為，當前的重點應該是如何抗擊疫情，如何保護美國人民，而不是為了掩飾自身錯誤轉移民眾注意力。