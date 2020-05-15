台中科院東部海域試射　專家猜測︰雄二E巡航導彈

一名專門追蹤航班動向的網民發現，台灣東部外海空域周四（14日）、周五（15日）連續2天上午均無飛機活動，翻查資料才獲悉，原因在於台灣的中科院試射導彈。軍事專家研判，台中科院試射很可能就是雄風二E巡航導彈。

根據台中科院射擊通報公告內容顯示，導彈試射時間為14、15日兩天上午9時至10時30分，範圍涵蓋海域從屏東九鵬基地、恆春、綠島、蘭嶼至宜蘭外海，管制高度為無限高，收到通報單位的包括台軍、警政、海巡、漁業、航空及氣象局等。

對此，有軍事專家分析，根據射擊通報試射範圍及軌迹，該導彈很可能就是雄風二E巡航導彈，因雄風二E射程距離遠，從九鵬基地發射後，先往東穿越蘭嶼外海，轉彎往北宜蘭方向，再來回飛行，才能完整得到相關參數。

台媒報道，雄風二E巡航導彈至今仍未正式曝光，其量產計畫將於今年完成，同時將現行600公里射程，提升至1000公里以上，並計劃明年開始生產，擔任台軍反制最外層的武器。惟台軍及中科院拒絕回應台媒提詢，強調希望獲各方支持。

據了解，台灣研發的天弓導彈主要用於防空，而雄風二、雄風三導彈則是反艦導彈，均以防衞為主。雄風二E巡航導彈是台中科院研製的地對地巡航導彈，以雄風二反艦導彈作為基礎，並參考美國戰斧式巡航導彈研發，射程涵蓋香港、澳門、廣州、長沙、上海、南京等城市，可對大陸東南沿海目標造成威脅。