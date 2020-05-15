台軍擬向美採購對地導彈　將齊備4款全系列魚叉導彈

台海局勢陰晴不定之際，據台媒報道，台灣海軍日前完成向美國採購岸置機動型魚叉（Harpoon）對地導彈系統的「武器整體獲得規劃書」，預算額度將達300億（新台幣，下同，約79億港元），全案正由台灣的國防部審核中。

該採購案分階段向美國採購十多套「岸置機動型魚叉對地導彈系統」與「目標獲得相關配套系統」，若國防部核定，台軍將成齊備空射型、艦射型、潛射型及岸置型等4款全系列魚叉導彈的軍隊。其中海岸防衞使用的岸置機動型魚叉導彈系統最為罕見，全球僅有南韓和丹麥向美採購，但現只有南韓海軍陸戰隊使用岸置型魚叉反艦導彈，丹麥早在2003年除役。

不過今次台方提出的是岸置機動型魚叉對地導彈系統，同時具反艦與對地兩種性能，與只有反艦性的不同。台灣現有濱海決勝、灘岸殲敵的整體防衞構想，其中濱海決勝是將火力直接擴及到對面沿岸，並延伸至百公里的軍事目標，因此台軍規劃向美採購該射程200公里以上的導彈，料能強化濱海決勝的戰略構想。

據了解，該採購案還包括機動發射車、雷達車、通信車以及後勤保障車輛組成，一輛機動發射車可裝載4枚魚叉導彈。由於海軍同時也出採購10架MH60R海鷹多用途反潛直升機，加上相關武器彈藥經費及整體後勤維修的費用等，全案高達350億元（約92億港元）以上。因此，在國防預算軍事投資額度有限下，國防部已要求明年的國防預算軍事投資項目中，岸置機動型魚叉對地導彈系統案和MH60R海鷹多用途反潛直升機案只能二選一，另項採購案則要視情況順延到後年以後才能納入預算中。

魚叉反艦導彈系統小資料

射程：可達約200公里以上

速度：約0.85馬赫

彈頭：487 lb (221 公斤) WDU-18/B

發射平台：艦射型、空射型、潛射型、岸置型等