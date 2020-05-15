《十萬個為甚麼》作者葉永烈逝世　終年79歲

上海作家協會周五（15日）表示，《十萬個為甚麼》作者葉永烈於當日上午在長海醫院逝世，終年79歲。葉永烈兒子的好友隨後證實，「目前還比較忙亂，沒有甚麼方便說的」。

資料顯示，葉永烈於1940年8月30日出生，是浙江溫州人，曾用的筆名有蕭勇、久遠、葉楊、葉艇，他是作家、教授、科普文藝作家、報告文學作家，亦曾是中國科學協會委員、中國科普創作協會常務理事、世界科幻小說協會理事。

葉的作品多以兒童文學、科幻、科普文學及紀實文學為主，從11歲起發表作品，19歲寫作第一本書，20歲成為《十萬個為甚麼》的主要作者，翌年創作《小靈通漫遊未來》，共出版超過180本著作。

創作生涯中，葉永烈建立完整的個人創作檔案，各種文稿、書信、照片、採訪錄音、筆記，作品剪報等分類保存；又長期從事中國當代重大政治題材紀實文學創作，積累大量檔案和口述歷史資料，成為中國當代歷史研究的一批原始文獻。

上海圖書館歷史文獻中心主任表示，曾於今年1月到醫院探望葉永烈，他的妻子和保母均表示其病情有好轉，「得悉其逝世的消息覺得十分突然」。