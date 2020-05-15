台雙屍命案判決逆轉　男死囚再審獲判無罪

台灣台南歸仁鄉41歲男子謝志宏，早年被控夥同另一男子合謀性侵一名18歲陳姓女學生，連刺48刀殺死對方後，又把路過的張姓農民滅口。謝男在一審、二審時曾9度被判死刑且定讞，惟台南高分檢去年重新調查後，發現警方所撰供述有異，向法官聲請再審。案件周五（15日）在台南高分院宣判，裁定謝志宏無罪。

案發於2000年6月24日凌晨，陳女遭到性侵後，再被亂刀捅死，張姓農民路過目擊事件，也被連插5刀殺死。警方經查後，發現兇手是郭俊偉，惟郭又咬定謝志宏是共犯。警方審問謝男時，謝曾承認是同謀，後來又否認涉案。經多次審訊，台灣的最高法院2011年5月判處郭、謝死刑，褫奪公權終身並定讞。

惟台南高分檢重啟調查後，發現當年警方未有移交謝男被捕後，第一時間書寫的3頁A4「行蹤交代稿」，認為新證據足以動搖判決，前年9月聲請再審。台南高分院去年3月14日裁定再審案件，謝男也結束6834日的羈押生活，當庭無保獲釋。

案件再審時，檢察官指出，由於謝志宏自白殺人的警訊筆錄現已失蹤，沒有證據力，加上謝男無殺人動機，認為陳女及張姓農民均是郭俊偉一人所殺；經鑑定，檢方認為雙屍命案極不可能由2人先後持同一蝴蝶刀砍殺；雖然郭俊偉堅持謝男也參與殺人，但其供認謝男殺人過程交代不清，供詞前後不一，可信度成疑。最終，合議庭裁定謝男無罪。

謝志宏聽判後步出法院，接受傳媒採訪時表示，感謝家人一直以來的信任和支持，也感謝律師、專家為平反冤案，坦言自己從「死牢走出來」，深知「為冤罪尋求再審」是「多麼艱困、多麼難熬的一件事」，希望大家再次檢視所謂罪證確鑿的案件，不要以罪犯來看待疑犯。