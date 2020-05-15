郴州兩爆「大頭娃娃」事件　家長拒當局退一賠三方案

湖南郴州市永興縣近日有嬰兒飲用一款名為「倍氨敏」的配方奶粉後，出現濕疹、不停拍頭甚至變成「大頭娃娃」等異常情況，引起社會關注。同時，前年10月段女士也在醫生推薦下購買「舒兒呔」奶粉，惟女兒食用後疑出現發育遲緩、頭顱變大等症狀。對此，段女士周四（14日）向內媒透露，她沒有接受當局給出的「退一賠三」方案。

內媒經調查指出，今次永興縣的患兒被醫院確診為佝僂病，而涉事倍氨敏奶粉實際上只是一種固體飲料，並不具有特醫奶粉資質。其實早前郴州市也發生另一宗「大頭娃娃」事件，涉事產品為舒兒呔，據指由郴州市兒童醫院醫生推銷。據湖南郴州市市場監督管理局、衞健委最新回應，事件已被定性為虛假宣傳，涉事醫生遭停職1年，至於涉事企業將聯合院方，以退一賠三的方式向受害者家屬賠償。

不過多名患兒家長周四證實，他們尚未拿到賠償，當局也尚未組織新的體檢。他們主要要求對孩子重新進行體檢，並由專家論證體檢結果與舒兒呔之間的關係。段女士則明確拒絕退一賠三方案，認為這無法解決孩子發育健康受損問題。同時，賠償方案也引來部分網民批評當地政府不作為，「這是害人性命的問題，執法部門沒上班嗎」，「這不是賠的事情了，這是犯罪了」，「國內對劣質食品處罰力度太小了」。