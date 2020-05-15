新冠肺炎：期刊發論文誤用圖片　中國醫科院致歉

中國醫學科學院早前於國際科學期刊《自然》發表一篇有關新冠肺炎的論文，惟近日被美國前史丹福大學助理研究員比克（Elisabeth Bik）質疑其中兩張對照圖其實是「一圖多用」。該院周四（14日）承認誤用一張病理組織學圖片，並為此致歉。

涉事論文為《新冠病毒在hACE2轉基因小鼠中的致病性》（The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice），於本月7日在線公開，等待校稿。然而，中國醫學科學院的團隊發現論文確實誤用了一張病理組織學圖片，誤將一個陰性對照組（WT-HB-01）切片的不同視野圖片用於另外一個陰性對照組（ACE2-Mock）。

中國醫學科學院表示，團隊已在周二（12日）聯繫《自然》，重新提交了正確的圖片，又提到經核查實驗記錄與實驗數據齊全，與論文結論一致，論文中的柱狀圖是由繪圖軟件生成，與原始實驗數據一致。對於引起質疑，院方已立即責成醫學實驗動物研究所進行自查並作出說明，並明確表示對事件深表歉意，將在今後嚴格加強對科學研究的管理，要求科研人員對論文數據和圖表進行認真細緻和嚴謹的審核。