美軍機繞海南島偵察　曾飛近三亞潛艦基地門口

距離台灣的蔡英文總統第二任期就職典禮不足一周之際，專門追蹤飛行器動態的Twitter帳號「Golf9」周五（15日）發現，美國海軍P8A巡邏機當日下午繞着海南島進行偵察任務，更飛近三亞潛艦基地門口。

大陸自周四（14日）開始在山東渤海舉行長達2個半月的實彈軍演，而在台海局勢緊張之際，Golf9周五表示，從飛行軌迹可見，涉事編號為169010的P8A巡邏機當日不但非常接近大陸邊境，還擦過大陸的領空航線；不過同時也強調不能斷定該機是否真的飛進大陸領空，因航線圖與實際軌迹有誤差值。

Golf9又提醒，該P8A巡邏機搭載了AN/APS-154先進雷達，可作綜合情報監控、偵察和地面監視等。另外，Golf9也發現，美軍兩架B1B超音速轟炸機周四自關島起飛後，曾掠過台灣東部近海後向西北繼續飛行。

對此，中華戰略學會研究員張競向台媒表示，假如美軍P8A巡邏機真能大搖大擺、如入無人之境的闖入海南島陸地上空，連三亞國際機場等的管制台也渾然不知，那解放軍南部戰區防空部隊指揮官，「說嚴重點，就是槍斃10次都不夠」。他認為，事件最可能的答案就是「圖示錯誤」，指這樣的事在民間成立的飛航情報網站中其實不算罕見。