市監總局︰對固體飲料等食品展開專項整治行動

湖南再現「大頭娃娃」事件，引起輿論關注。國家市場監管總局周四（14日）下發通知，指將展開針對固體飲料、壓片糖果、代用茶等食品的專項整治行動，要求各省市區嚴厲打擊上述食品非法添加、虛假宣傳、違規銷售等違法違規行為。

據通報，此次專項行為的重點整治對象包括名稱中含有「生物」、「科技」、「醫藥」、「營養」等字樣的企業，獲證類別為飲料、糖果、代用茶、水果製品等的食品生產商及委託生產商，以及母嬰店、醫院及其附近的食品銷售單位、相關食品生產者直銷網點、線上銷售渠道和保健類店舖等經營者。

行動主要調查上述企業是否存在未經或超出許可範圍從事食品生產經營活動，生產經營非法添加食品，利用食品標籤、說明會或廣告等方式對食品進行虛假宣傳，以及將普通食品與特殊食品進行混放銷售等違規銷售行為。

行動分為3個階段，首階段是食品生產經營者自查階段，至7月31日為止；第二階段從8月1日至10月31日，由各地市監部門展開集中整治，嚴厲查處違法違規行為。第三階段則是在11月，對專項整治工作進行總結，完善相關工作制度措施。