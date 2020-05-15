調整速遞箱免費保管期限惹議　豐巢道歉

據國家郵政局微信公眾號消息，就內地物流公司、主要從事速遞櫃服務的「豐巢」與浙江杭州、上海少數屋苑物業因調整智能速遞箱免費保管期限產生糾紛事宜，該局周三（13日）已約談了豐巢主要負責人，要求公司回應用戶合理訴求等。對此，豐巢周五（15日）宣布道歉，並調整收費方案。

國家郵政局負責人指，《智能快件箱寄遞服務管理辦法》明確規定，智能速遞箱運營企業在合理的保管期限內不得向用戶收費，而豐巢今次調整免費保管期限的行為雖未違反規章規定，惟在調整過程中存在全局站位不高、風險評估不夠，徵詢意見不足、應對處置不妥等問題，應深刻反思、汲取教訓。

該局又指，豐巢公司要認真考慮用戶訴求和業態發展需要，盡快提出合理解決方案，並在這一基礎上合理調整4月27日公布的全國性免費保管期限等相關經營策略。

豐巢負責人則在周五晚通過官方微信公眾號發布《關於用戶服務調整的說明》，稱誠懇接受行業主管部門和各級政府部門的批評，並將作出調整，包括協助速遞員徵得用戶同意後投件如櫃、調整用戶免費保管時長至18小時、已付費用戶贈送一個月的會員權益。以上調整措施將在5月20日全國生效。