因應防疫工作　全國人大將不邀請境外記者臨時採訪

十三屆全國人大三次會議將於下周五（22日）在北京開幕，全國人大外事委員會主任委員張業遂周五（15日）接受官媒採訪時表示，因應防疫工作，本次人大會議將不邀請境外記者臨時赴京採訪，但邀請部分在京的中外記者採訪；另採訪活動將適當精簡，採用視像方式進行。

張業遂表示，大會新聞中心共收到3000多名中外記者申請報名採訪會議，惟因境外疫情擴散蔓延勢頭尚未遏制，為有效防控疫情、共同維護公共衞生與健康，今年大會安排將作出調整，包括考慮適當縮短會期，具體議程、日程將分別由會前召開的預備會議、主席團第一次會議通過；邀請部分在京的中外記者採訪會議，不邀請境外記者臨時赴京採訪；新聞發布會、記者會、「代表通道」、「部長通道」等採訪活動將適當精簡，創新形式，以視像方式進行。

他續指，大會舉行全體會議時將邀請各國駐華使節旁聽，邀請部分中外記者到人民大會堂採訪。因應疫情，今年代表團不安排開放團組和集中採訪活動，但各代表團今年將設立新聞發言人，發布重要信息。另大會新聞中心網頁將及時、動態發布會議日程和議程、活動安排，提供會議主要文件的中外文文本和相關資料等。