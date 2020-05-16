新冠肺炎：疑防控疫情不力　舒蘭市委書記被免職

備受關注的吉林省吉林舒蘭市的新冠肺炎聚集性疫情，相關病例已增至近30人；吉林省委周五（15日）晚宣布，決定免去舒蘭市委書記李鵬飛的職務，惟通報沒說明免職是否與市內疫情有關。國內現有新冠肺炎的確診病例自周四（14日）起，已降至91宗，首次降至100宗以內，惟本土病例連續3天上升。內地累計報告確診病例82,933宗，4633病亡。

吉林省委在周五深夜發布關於舒蘭市委書記職務任免的決定，免去李鵬飛舒蘭市委書記職務，由吉林市副市長張靜輝兼任；自舒蘭市在上周五（8日）通報首宗本地確診病例以來，截至周四晚，吉林市累計報告本地確診病例26宗，加上3宗跨省傳播至遼寧瀋陽，確診人數已達到29人。吉林市衞健委負責人在周四表示，此次突發疫情呈現高度的家庭和單位聚集，當局目前正有序推進傳染源追溯工作。

另國家衞健委副主任曾益新周五指出，疫情發生以來，中國通過整合醫療機構、科研機構和企業等各方面資源，疫苗研發工作總體進展順利。目前已有一項重組腺病毒載體疫苗和4項滅活疫苗相繼獲得國家藥品監督管理局的批准，開展一期和二期合併的臨床試驗。截至目前，各項目中共有2575名志願者已獲接種。