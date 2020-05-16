女子友人家中絆倒地上　疑震碎樓下住戶吊燈

家住浙江省杭州市餘杭區的王伯，近日在家中客廳看電視期間，突然聽到天花板傳出巨響，之後吊燈的玻璃燈罩碎裂，更差點擊中他的頭部。後來發現，吊燈燈罩破裂，竟與樓上單位有人絆倒有關。

事發於周一（11日）上午11時許，餘杭公安崇賢派出所接到王伯報警後到場了解。今年70歲的王伯來自湖北，目前獨居在餘杭區崇賢街某小區大廈一個4樓單位內。王伯表示，當樓上發出震動後，吊燈其中2個玻璃燈罩便掉落在他面前約20厘米的茶几上。

王伯於是上樓了解情況，並要求對方到其家中看跌爛的燈罩，誰知對方一名女子稱「你家東西壞了和我們沒有關係」，還叫王伯報警。王伯原本不打算追究，但見對方態度惡劣，於是報警。王伯又表示，休息時經常聽到樓上傳來電鑽聲，要求對方解釋。

警方到場後，樓上單位的住戶小娟（化名）表示，近日2名女友人到訪家中，其中一人身形略胖，走路時不小心絆倒，並重重地跌在地上。小娟認為王伯的燈罩碎裂跟她們無關。警員之後檢查了王伯家中已使用十多年的吊燈，發現其他燈罩也有裂痕，懷疑吊燈出現老化。

警員認為，小娟朋友跌倒導致了王伯家吊燈碎片掉落是無心之失，建議雙方和解。有關電鑽聲，小娟表示自己從沒使用電鑽，但也聽過大廈傳出電鑽聲。警員於是建議王伯再聽到聲響應立即向物業管理方面反映，亦同時勸喻小娟平日避免發出太大聲響，影響鄰居休息。最後王伯認為誤會已消失，也沒要求小娟賠償。