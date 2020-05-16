10歲女童撞破賊人盜竊　慘遭滅口棄屍農田

廣西桂林市全州縣10歲女童純純周日（10日）離奇失蹤，及後被發現伏屍村外農田中；警方經查後，拘捕同村一名33歲蔣姓男子。警方周五（15日）披露，蔣男承認在盜竊期間被純純撞見，遂將她滅口，並拖到田中掩埋。目前，案件仍在調查當中。

「女兒性格內向，不愛與人說話。但是很懂事，也很乖巧」。純純的父親透露，由於同村一名老人早前離世，他們周五一早便離家外出，協助辦理喪事，至中午回家後，卻發現純純不見了。起初，家人以為純純只是外出遊玩，惟四處尋找不果後，立即報警求助。及後有鄰居透露，當天上午曾看到純純與朋友玩耍，家人只好回家等待消息，希望純純只是貪玩。

至周三（13日），警員在村外農田發現一具女童屍體，初步懷疑是純純的遺體，於是通知其家人認屍。純純的母親看到女兒的遺體後，當場崩潰痛哭。警員及後深入調查，當晚便鎖定蔣男是疑兇，隨即將其拘捕。

蔣男被捕後供述，他周日潛入純純家中偷竊，未料被對方撞見；由於擔心純純會告密，於是決定將其殺害滅口，並為掩蓋罪行，把女孩的遺體帶到臨近山邊的田地裏掩埋。

純純的父親坦言，蔣男平時在村內常有小偷小摸的行為，但精神狀態看起來正常，又指要追溯起來，蔣男也算是純純的親戚，沒想到他竟狠下殺手。目前，他們正為純純辦理後事，希望兇手能得到嚴懲。