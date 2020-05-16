新冠肺炎：落實關愛醫護政策　全省護士工資標準提高10%

湖北省人社廳周五（15日）公布，新冠肺炎疫情發生至今，當地護士為抗疫、保障人民生命安全和身體健康作出重要貢獻，遂決定趁在國際護士節（5月12日）到來之際，切實貫徹落實各項政策，包括將護士的基本工資標準提高10%、為醫務人員提供工傷保險保障等。

通報指出，當局將建立入職「綠色通道」，對前線單位非正式在編的醫務、檢驗檢疫、防疫科研攻關等專業技術人員，且獲得縣級以上表彰者，會根據崗位需要，按規定權限直接聘用；並將疫情防控一線專業技術人員表現與職稱評審直接掛鉤，有關表現直接作為參加評審職稱的重要依據，量化評審時予以加分、優先推薦。

另落實關愛醫務人員工資福利待遇，護士基本工資標準提高10%。疫情防控期間，全省前線醫務人員臨時性工作補助提高1倍、衞生防疫津貼擴大執行範圍、適當增加休息和有薪假期。並建立醫護人員工傷保險服務綠色通道，為131名抗疫中感染的醫護人員認定工傷並給付待遇。

此外，將給予在疫情防控工作中做出傑出貢獻的張定宇、張繼先等部門工作人員記大功獎勵；給予在疫情防控工作中作出重大貢獻的14個事業單位集體記功獎勵，給予107名事業單位工作人員記功獎勵。推薦26個集體、125人獲國家表彰。