農藥廠涉非法傾倒強酸逾3400噸　警逮19成員

河北省邢台市公安局近日發布消息稱，警方早前發現一間農藥廠將大量強酸廢液非法傾倒入河，共涉3414.5噸，嚴重污染環境。警方隨後逮捕19人，並以涉嫌污染環境罪被採取強制措施，目前仍有3人在逃，涉案財物已被凍結、查封、扣押。

邢台公安局周四（14日）表示，3月21日接到群眾舉報，指在太子井鄉西太子井村河道附近聞到大量刺鼻性氣味，隨後於同月29日在西牛田村西溝再次發現不明液體。警方翌日發現呂X飛、王X飛有可疑，在呂男的拖頭和小型貨車上發現31噸未傾倒的廢液。

警方循線調查發現，污染源為位於威縣經濟開發區的某生物科技河北有限公司，該公司未獲農藥生產許可證，為獲取巨額利益，非法生產農藥溴蟲腈，生產過程中產生具有腐蝕性的強酸廢液，經司法機構鑑定為危險廢物。

經查明，該公司實際控制人李X承被捕後，承認指使劉姓總經理將廢酸液非法處置，再以每噸230元人民幣（約255港元）交予呂男處理。警方發現，該公司自去年3月29日開始，在邢台縣、南和、隆堯、任縣、橋東等7個縣區的13個地點傾倒廢液，累計有230車。