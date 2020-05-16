新冠肺炎：無症狀者傳染性低　疫苗最快明年3月面世

湖北武漢周五（15日）召開的疫情防控專家諮詢會，中國疾控中心副主任馮子健表示，現階段數據顯示武漢無症狀感染者傳染性很低。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏同日表示，目前最樂觀估計，新冠病毒疫苗最快可於明年3至6月面世。

武漢自4月8日解封以來，共發現665名無症狀感染者，追蹤2508名密切接觸者，其中2人轉為無症狀感染者，比例不到千分之一，無人轉確診。華中科大同濟醫學院公共衞生學院魏晟教授稱，無症狀感染者有三種情況，一是隱性感染，二是既往感染已自愈，兩者傳染性低；還有一種是處於潛伏期，具有傳染性。目前武漢絕大多數無症狀感染者屬於前兩類。武漢市疾控中心抽取了4月26至30日期間55名無症狀感染者的痰液樣本化驗，均未培養出新冠病毒。

馮子健認為，武漢開展全民核酸檢測，目的是盡可能找到無症狀感染者，盡快徹底阻斷病毒傳播，這做法既有利於防控，亦有利於消除社會恐懼和偏見，促進經濟社會和生活秩序回歸常態。

張文宏同日在一個商業活動上表示，世界上最樂觀的估計是，新冠疫苗最快可以在明年3至6月上市。但能否實現，仍取決於新冠病毒是長期存在，還是像沙士、中東呼吸症候群（MERS）般過一段時間會消失。如果新冠病毒一直存在，就必須靠疫苗才能戰勝疫情。

另一個由廣州呼吸健康研究院，與美國哈佛大學聯合成立的新冠病毒科研小組周五舉行網上發布會，廣州呼吸健康研究院院長何建行稱，目前全中國可能有不到1%的人擁有病毒抗體，因此當務之急仍是研發疫苗。作為該科研小組聯席組長的國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，小組專家已召開11次會議討論和分享在抗擊新冠肺炎的經驗和教訓，又制訂重點研究課題，部分涉反臨床實踐、流行病學，以及發展快速和簡單的診斷測試等。