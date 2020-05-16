多國向世衞提出外交照會　支持台灣參與WHA

世界衞生大會（WHA）將於下周一（18日）起一連兩日舉行視像會議，多國表明支持台灣參與大會。德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）周五（15日）首度證實，已聯同其他國家向世衞提出外交照會，並去信世衞總幹事譚德塞，支持台灣以觀察員身份參與大會。

柏格表示，德國由2009年至2016年都致力讓世衞邀請台灣以觀察員身份參與WHO，認為如此參與毋須以國家為前提；又指該國認為台灣與會有助對抗新冠肺炎疫情，故已於上周四（7日）聯同其他國家向世衞秘書處提出外交照會，並與英國、法國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭等國聯署去信譚德塞，促請讓台灣以觀察員身份與會。

屬執政基督教民主聯盟（CDU）的德國國會外交委員會主席羅特根亦指，台灣曾長年以觀察員身份參與WHA，沒有理由阻止。另一外交委員會成員萊希特認為，若台灣是WHA觀察員，其去年底發出的警告電郵將有正式地位，世衞不能視若無睹，新冠肺炎疫情的嚴重性或得以減輕。世衞此前否認有關說法。

美國駐日內瓦代表團周五在Twitter發文，稱讚台灣是抗疫典範，向國際社會分享最好的防疫措施並伸出援手，強調台灣應獲得WHA席位，更點名問大陸是否願意合作。大陸駐日內瓦代表團則回應稱，必須按照一個中國原則處理；又指台灣民進黨執政以來堅持台獨立場，才令「中國台灣地區」參與WHA的政治基礎不存在，批評有個別國家將衞生問題政治化。

對於歐洲議會議員簽署「聯名信」呼籲台灣參加WHA，大陸駐歐盟使團發言人周四回應時，批評民進黨「以疫謀獨」。台灣駐歐盟兼駐比利時代表處其後在Twitter反駁，指聯合國及世衞的相關決議從未觸及台灣及其人民的代表權；又批評大陸軍事威脅台灣令人難以信任。台灣的外交部則指，台灣已在國際獲愈來愈多支持，呼籲世衞聆聽國際社會的強大正義之聲。