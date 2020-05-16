研究生交論文受阻跳樓亡　導師被指言行惡劣淫穢

中國傳媒大學動畫與數字藝術學院碩士黃靜怡，本月1日疑因男導師薛燕平不同意送審其畢業論文，致壓力過大精神崩潰跳樓身亡。多名同校畢業生近日先後舉報，涉事導師不公對待學生，對學生作品冷嘲熱諷，又曾在課堂上公然說色情笑話，更在聊天群組中多次發出低劣粗鄙的圖片。

畢業生張家鑫指，2011年畢業時要公開展出自己的作品，薛男卻「不讓自己不喜歡的學生展映畢業作品」，他隨即上台稱無人有權剝奪畢業生展出的權利，結果被對方在網上公開照片，並揚言要在動畫圈封殺他。

畢業生李睿杰則指，薛燕平曾在課堂上公開播放男人用性器官彈鋼琴的淫穢短片，質疑該片段根本與學習內容無關。另有人稱，薛男經常根據心情為學生打分數，又在課堂上譏笑往屆學生的作品，更在師生聊天群組中，多次發送下三濫的圖片。

黃靜怡本月1日因畢業論文未獲審批跳樓身亡，家屬控訴薛男多次惡意刁難，最終親手逼學生走上絕路。校方事後指，學院已配合相關部門展開調查，會核實家屬的說法，對黃靜怡逝世一事深感惋惜和痛心。