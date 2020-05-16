張家界拍極限運動短片　女大生翼裝飛行期間失聯

湖南張家界發生罕見失蹤事故。北京某文化傳媒公司周二（12日）在張家界天門山景區取景拍攝極限運動紀錄短片期間，一名女翼裝飛行員飛行期間失聯，由於她當時未攜帶手機、GPS等設備，至今下落未明。

據張家界天門山國家森林公園周六（16日）在官方微博發布消息，周二上午11時許，2名參與拍攝的翼裝飛行員從飛行高度約2500米的直升機跳下，其中一名女飛行員在飛行過程中因偏離計劃路線導致失聯。消息指，失聯飛行員曾在國外接受專業訓練，有數百次翼裝飛行和高空跳傘經驗。

事發後，攝製組和天門山景區立即調動2架直升機和多架無人機，在所有可能降落的山區上空進行地氈式搜尋。當日下午，當地政府也迅速安排消防隊、藍天救援隊、攝製組、景區工作人員以及熟悉地形的當地村民，第一時間開展聯合搜救。雖然搜救工作一直進行，但因失聯飛行員未攜帶手機、GPS等設備，近日當地持續下雨，山區雲霧大、能見度低，且地形險峻複雜，令搜救工作難度大增。

有微博旅遊博主稱，失聯飛行員是一名女大學生，為資深跳傘愛好者，「在國內屬神級水平」。另有媒體引述該女大學生的朋友表示，是次拍攝活動獲得景區批准，又指事發當日有村民目擊空中有人打開降落傘。有指事發當晚女大學生的母親趕到當地聯絡搜救隊入山，但辦手續時遇上「麻煩」。當地應急部門則回應，得悉狀況後已展開搜救，但因事發翌日下了一場雨，搜救一度中斷。