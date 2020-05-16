美媒：大陸致函世衞反擊　籲WHA不討論台灣問題

中美在新冠肺炎疫情下爭拗不斷，美國支持台灣參與世界衞生大會（WHA），並拉攏盟友響應。美媒周五（15日）刊出據稱是中方的反擊信，要求各國聯署致函世衞總幹事譚德塞，敦促堅守一中原則，在下周世衞大會上不討論台灣與會的問題。中方暫未證實信件內容。

《外交政策》（Foreign Policy）披露一封機密信件，據稱是中方邀請各國聯署發給譚德塞的「警告信」。當中提到，「得知某些成員國意圖在大會開幕時，提出所謂的台灣參與問題，此舉有違成員國之間、不應在今次視像會議上提出爭議問題的共識」。

信中指出，「有關中國台灣參與WHA的問題，應遵循一中原則處理」，又指「台灣地方政府拒絕接受一中原則，才令他們被拒諸門外」。信中稱已作出必要的安排，確保台灣在疾病防控上沒有落差；並強調在疫情下應專注挽救生命，不要被政治操弄分散注意力。

另外，台灣的衞生福利部周五晚在台北舉行新冠病毒防治檢討視像論壇，邀請美國、日本、加拿大等13國、一個區域組織、近50名衞生官員參加，強調防疫與保障全人類健康是普世價值，任何國家都不能獨善其身。衞福部國際合作組技監劉麗玲指，台灣近年雖沒法以觀察員身份參與WHA，今年亦未獲邀，但會在場外舉辦主題相符的專業論壇，和國際交流防疫成果。