新冠肺炎：武漢全民檢測能力成疑　大學傳確診病例

為防止新冠肺炎疫情死灰復燃，湖北武漢市疫情防控指揮部日前宣布在全市範圍展開名為「十天大會戰」的全民核酸檢測行動。有外媒指出，該市有近1100萬常住人口，質疑是否有能力在10天內完成全民檢測。

外媒報道引述內地官媒稱，武漢大學病毒學研究所教授楊占秋指武漢於上月「已經對約300萬至500萬居民進行了測試，因此武漢能夠在10天內對剩餘的600萬至800萬人檢測完」。但根據市衞健委消息，截至4月30日凌晨零時，該市累計開展核酸檢測只有103萬人。

報道又質疑官方未公開有關全民檢測的具體實施方案。據網上早前流傳一份當地就展開核酸檢測的通知要求，篩查先考慮「重點人群、重點區域」，包括老舊小區、居住密集小區，以及流動人口集中區域。但有居民稱，她所在的小區雖然日前已為居民登記，但如何檢測還要等通知。另有居民表示，見到區內有人在廣場上排隊接受檢測，但自己卻未收到登記通知。針對核酸檢測的費用安排，居民說法亦不一致；有人指由單位提供免費檢測，也有人表示要用社保抵銷部分費用。

另外，Twitter流傳武漢多家大學均有學生的核酸檢測顯示受感染，當中武漢大學生命科學學院周四發通知稱，該大學5100人接受核酸檢測，結果顯示7人受感染，多人為無症狀感染或被驗出帶病毒抗體，已要求該學院的教職工暫停復工。但據報有確診的檢測結果，未顯示在官方的病例通報當中。