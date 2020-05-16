解放軍渤海軍演之際　美艦周邊海域出沒

中國解放軍周四（14日）起在渤海展開為期2個半月的實彈軍演之際，周六（16日）有報道指，美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta）周五（15日）曾駛入上海外海，形容時機相當敏感。美軍太平洋艦隊則表示，佩拉爾塔號本周在東海航行。

報道根據北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」公布的照片指，艦上自動識別系統的信號顯示佩拉爾塔號於周五早上8時，出現在距離中國東部海岸約214公里的海域。可執行防空與打擊陸上目標任務的佩拉爾塔號，本月3日起在中國附近海域出沒，據報從東海航道駛入黃海，是美軍不到一個月內的第二艘。神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell）上月17日曾在山東省威海市外海約77公里處出沒。

美軍太平洋艦隊消息則指，佩拉爾塔號近期曾在東海巡航，水兵周日（10日）在甲板上擺出阿拉伯數字「115」的造型，代表該艦已在海上部署了115天。佩拉爾塔號隸屬於基地位於加州聖迭戈的第23驅逐艦中隊，今年1月作為第9航母打擊群的護航艦，前往美國印太司令部轄區部署，是其2017年7月服役以來首次赴海外部署。

此外，美軍尼米茲號航母戰鬥群正在舉行「綜合訓練部隊演練」（COMPTUEX），其中神盾巡洋艦普林斯頓號、導彈驅逐艦拉爾夫·約翰遜號、斯特雷特號等在太平洋展開實彈演練。太平洋艦隊在Twitter上載有關照片。