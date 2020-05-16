德餐廳主廚稱「不歡迎中國人」　遭米芝蓮搣星

德國隨着新冠肺炎疫情放緩，逐步放寬營業限制。北萊茵-威斯特法倫州杜塞爾多夫一間米芝蓮一星餐廳的主廚，日前在Facebook宣布餐廳重開，卻表明「不歡迎中國人」。外界斥責是種族歧視，有華人更呼籲抵制。米芝蓮指南周五（15日）晚宣布，把該餐廳除其推介榜上除名。

報道指，涉事餐廳「Im Schiffchen」的主廚布爾蓋伊（Jean-Claude Bourgueil），周二（12日）在其Facebook發文稱：「我們將從周五開始重新營業……不歡迎中國人！」貼文一出引起不少人憤怒留言斥責歧視，布爾蓋伊不久再發文稱是「誤解」，自己發表了一則「漫不經心的通知」，形容是錯誤及傷人，對此深表歉意，重申餐廳歡迎所有人。

米芝蓮指南周五晚發出官方聲明，強烈譴責布爾蓋伊的歧視言論，決定把「Im Schiffchen」即時從官方網站的推介榜上移除。聲明強調，尊重每一個人是米芝蓮的核心價值觀之一，根植於該企業基因中，絕不容忍任何形式的種族歧視言論；又稱一直以來，米芝蓮指南推薦的餐廳向所有人開放，不論國籍、文化背景和性別。