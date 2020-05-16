《王者榮耀》設新規　未成年用戶每日限玩1.5小時

手機遊戲《王者榮耀》自2015年上市以來，引發多宗兒童因沉迷遊戲，亂花錢買點數的事件。遊戲營運商騰訊日前發出公告，周五（15日）正式推出新使用規則，防止未成年人士沉迷遊戲，其中包括未成年人平日最多玩1.5小時，法定節假日最多3小時，同時每月「課金（充值）」最多400元（人民幣，下同，約440港元）。

根據公告，新使用規則除了限制未成年玩家遊戲時長外，同時每晚10時至翌日上午8時禁玩。另未滿8歲的玩家禁止付費充值；8至16歲玩家每次充值不多於50元（約55港元），每月限制在200元（約220港元）內；至於16歲以上的未成年用戶單次充值上限為100元（約110港元），每月上限為400元。另在iOS遊客體驗模式下，同一台硬件設備15天內累計遊戲時長不超過1小時，且無法「課金」。

《王者榮耀》在公告中解釋，按照相關部門發布的《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》（下稱《通知》）內容，對未成年人玩遊戲作出限制，希望透過制訂新的遊戲使用規定，幫助未成年人建立健康的遊戲習慣，避免因為遊戲行為導致的家庭矛盾。

據了解，《通知》是由國家新聞出版署去年11月發布，強調遊戲產業要制定標準，防止未成年人沉迷遊戲。及後，騰訊旗下多款遊戲已實施帳號實名制度，同時控制未成年人遊戲時長及消費金額。

《王者榮耀》在上市後締造了內地手遊業「神話」，公開資料顯示，其註冊用戶數在2017年已突破2億人，至今活躍玩家仍逾千萬人。雖然自《和平精英》等遊戲崛起後，《王者榮耀》玩家人數大減，惟根據最新數據顯示，《王者榮耀》仍是內地最熱門手機遊戲之一，上月收入按季增長43%，重返中國區iOS手遊暢銷榜榜首，並帶動騰訊遊戲收入按季增長9%。