90後媽媽帶女嬰看「名醫」　獲推薦「倍氨敏」代奶粉

湖南近日再現「大頭娃娃」事件，引起市民關注。湖南長沙市一名90後媽媽周四（14日）爆料，指當地兒科「名醫」王建湘，早在2018年開始，便推薦自己的女兒以「倍氨敏」代替奶粉，最後導致女兒身高增長緩慢，免疫力差，感冒發燒不斷。

該網民在微博發文表示，自己2018年3月帶女兒到王建湘所開的兒科診所求診。王建湘當時經診斷後，指女嬰對普通奶粉過敏，建議調理過敏體質，並已開藥單的方式，以298元（人民幣，下同，約329港元）的價格開出一罐「倍氨敏奶粉」。同時，診所還開了299元（約330港元）一盒的某品牌益生菌及一些抗過敏藥，並多次強調要給嬰兒食用。

隨後，該網民又在接下來的10個月中，先後在王建湘的診所中購買了13罐「倍氨敏」，並在母嬰店購買了10罐，其女兒已喝了超過20罐「倍氨敏」，期間身體出現異常。網民在去年8月見女兒症狀愈發嚴重，於是前往一家大型醫院做檢查，最終診斷結果卻是女兒根本沒牛奶過敏，女嬰在飲用其他奶粉後，症狀隨即好轉。

在「倍氨敏」事件曝光後，該網民周三（13日）致電曾購買「倍氨敏」的母嬰店，母嬰店表示是當地醫生經常開「倍氨敏」的藥單，「太多人問才進貨的」，並承諾會協調解決此事。該網民又致電王建湘兒科診所查詢，但在交涉過程中，診所醫生仍一口咬定「倍氨敏」是奶粉，不會對身體造成影響。

內媒記者周五（15日）向王建湘查詢，對方否認和「倍氨敏」供貨商或廠家勾結，從中獲利。她強調，其診所早於去年1月停售「倍氨敏」，又否認讓患兒家長用「倍氨敏」作為主食，代替奶粉。她聲稱，自己曾對比「倍氨敏」與深度水解奶粉的成分，指「倍氨敏」與後者營養差不多，只是少一點維他命D，認為即使是母乳喂養，嬰兒也需另外補充維他命D，故「倍氨敏」沒有問題。