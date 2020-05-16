首個省級野味養殖退出補償方案　竹鼠每公斤補75元人民幣

內地爆發新冠肺炎疫情後，野生動物被視為病毒「元兇」，中央也下令禁止食用野味。湖南省政府近日發布文件，提出全面禁止食用陸生野生動物，並對依規退出野生動物人工繁育的養殖戶給予一定補償，其中竹鼠每公斤補償75元（人民幣，下同，約83港元），並公布養殖戶退出補償及動物處置方案。據了解，此次是全國首次有省級政府明確提出補償範圍、標準和資金安排。

湖南省《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的意見》指出，全省行政區域內禁止食用國家重點保護野生動物、省地方重點保護陸生野生動物、國家保護的「三有動物」及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物；至於家畜家禽、珍貴瀕危水生野生動物以外的其他水生野生動物則不在禁食之列。

在禁食野味的同時，湖南省也提出，對於退出陸生野生動物人工繁育的養殖戶，分兩批次給予補償，並對在養野生動物進行妥善處置，幫助養殖戶產業轉型。其中在第一批次14種野生動物補償標準中，竹鼠每公斤補償75元，豪豬每頭補償630元（約697港元），果子貍每隻補償600元（約663港元），小麂每頭補償2457元（約2717港元），補償資金由省、市州、縣市區三級財政按照3：3：4的比例承擔。

在補償範圍以外、卻因禁食野味導致其產業受損的貧困戶和邊緣戶，可按方案規定的標準給予一定補償，同時當局將對貧困戶和邊緣戶實行「一對一」轉產轉業精準幫扶，協助他們轉型林業或農產品加工業，並給予相關政策和資金支持。

此外，方案明確了對3種存欄動物的處置方式，分別是放歸自然、轉作他用及無害化處理，並要求在7月15日前完成處置。其中，採用放歸自然的，必須選擇遠離居民點，並確保不造成生態危害；轉作他用的，包括轉為科研、藥用和醫用、展示等；無害化處理則採用深埋法、焚燒法等方式處置，可委託病死畜禽無害化處理中心進行處置。