新冠肺炎：上半月增39宗本土病例　來自聚集性疫情

國家衞健委上周六（16日）表示，在5月上半月，共新增39宗新冠肺炎本土確診病例、無症狀感染者194人，比4月下旬分別下降46%和62%。但新增本土病例多來自聚集性疫情，多地發現無症狀感染者，曾是疫情重災區的湖北武漢市近日開始對全市市民有序開展核酸檢測。截自周日（17日），內地現有確診病例89宗，累計治癒出院78,219人、4633人病亡，累計報告確診病例82,941宗。

吉林省舒蘭市為起點的疫情傳播鏈備受關注，目前已造成31人受感染，舒蘭成全國唯一的高風險地區。舒蘭市市長金華周六指出，目前舒蘭市處於最嚴格的管控之下，已封閉居民樓1103幢、村屯1205個。截至周五（15日），全市已累計進行核酸採樣19,228人次。

北京市已連續30天無新增確診病例。據統計，截至周六，內地還有13個省份現有確診病例未清零，包括吉林31宗、上海18宗、內蒙古12宗、北京8宗、湖北6宗、陝西4宗等。

另國防部周六發布消息，為推動軍隊抗疫國際合作，解放軍在5月上旬，先後與泰國、印尼、馬來西亞、南非、烏克蘭等國軍隊召開疫情防控經驗分享視像會議，圍繞應急組織指揮、疫情防控、臨床救治等議題交流。

外方高度評價中國抗擊疫情取得的重要成果和解放軍參與疫情防控付出的巨大努力，讚譽中國本着公開、透明、負責任的態度，及時發布疫情訊息，分享防控診療經驗，願保持密切溝通加強疫情防控合作。