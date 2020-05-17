「台灣文學之母」鍾肇政離世　終年95歲

被譽為「台灣文學之母」的作家鍾肇政，上周六（16日）晚7時辭世，其家屬在事後證實死訊。鍾肇政是台灣戰後第一代的客籍作家，不少戰後第二代、第三代作家都曾獲得其提攜，而他長期致力推動台灣客家運動，凝聚客家意識，貢獻巨大。

鍾肇政媳婦、前立委蔣絜安證實死訊，她表示近兩天鍾的體力較弱，白天睡得很沉，至當晚發現停止呼吸心跳，救護員到場後確定已經辭世。她指出家翁在睡夢中安詳離開，全家人都難接受，也感謝大家關心。

鍾肇政在1925年出生，生於日治時期新竹州大溪郡龍潭鄉九座寮，畢業於淡江中學、彰化青年師範學校，戰後曾就讀台灣大學中文系，後因耳疾休學，從事國小教職達40年之久。其知名作品包含1960年首部長篇小說《魯冰花》、1961年《濁流三部曲》、1964年《台灣人三部曲》等。曾獲國家文藝獎、台美文學獎，以及吳三連文學獎，2007年更獲頒客家貢獻終身成就獎。

鍾肇政從1950年開始投稿，作品以小說為主；1960年發表長篇小說《魯冰花》，並陸續完成22部長篇小說、9本短篇小說集，堪稱戰後作品最豐富的本土小說家。至1967年，以10年時間完成「台灣人三部曲」，以台灣被日本統治50年歷史為背景寫成的史詩，記錄當時台灣各階層的生活實況。