棕熊闖帳篷叼走女牧民咬死　丈夫孩子幸逃生

青海省近日發生棕熊咬死人事故。居住在青海省治多縣扎河鄉的牧民一家三口，上周二（12日）遭一隻棕熊闖入所住帳篷，之後女戶主被咬死，幸其丈夫、孩子及時逃生。警方其後找到棕熊並遇襲擊，最後開槍將其擊斃。

據治多縣扎河鄉派出所警員稱，當日上午，棕熊潛入的帳篷後將床鋪揭翻，阿姓男戶主和未滿一歲的孩子被拋到帳篷邊緣，他立即抱着孩子順勢躲進帳篷外的牛圈逃生，但其23歲的妻子卻被棕熊叼至百米外的草原撕咬致死。阿男之後跑到2、3公里外求助，但其他人趕到時，棕熊經已離開。

據治多縣公安局案發後2日發出的通報顯示，警員其後在帳篷附近發現一具女屍，死者身體遭大面積噬咬。同日下午，警員發現該棕熊在一家牧戶供牲畜群防寒避風的地方附近活動，警員於是鳴槍驅趕，卻反遭棕熊襲擊。警員回憶，該棕熊站立時身高近1.9米，當時現場除8名警員，還有其他牧民。為保在場各人安全，警員最後開槍將棕熊擊殺。之後當局對棕熊進行解剖，在其胃部發現尚有部分未消化的人體組織。

據牧民表示，當地牧區棕熊闖入事件頻傳，棕熊傷人也時有發生，尤其多在春季，原因是此時棕熊剛結束冬眠。這次事件後，治多縣公安局表示下一步將會同森林公安等執法力量，在重點地區開展防範野生動物侵襲巡護工作，同時向轄區民眾開展相關的防範常識宣傳。