珠海號即將退役　擬落戶桂山島

解放軍最後一艘051型驅逐艦珠海號即將退役，內媒上周六（16日）報道，按照珠海市委市政府工作部署，珠海號計劃今年落戶當地萬山區桂山島。另將由萬山區負責接收、安置和營運工作，區管委目前正積極申報省級愛國主義教育基地，為爭取珠海號落戶桂山島創造條件。

萬山區委海島黨校首期綜合能力提升培訓課程的32名培訓人員，上周五（15日）就如何接收珠海號展開探討，包括珠海號在桂山島的備選停放點、落戶準備工作等。珠海號3個備選停放點，包括中心洲陸地、桂山艦登陸點附近吊藤灣海域，以及桂山島一號堤內側環形港灣。當局將邀請專家評審備選方案，並通過分析評估國內外成功案例，以現有技術進行科學論證、研判，選定珠海號的停放位置及規劃設計方案。

珠海號於1992年列入海軍，隸屬南海艦隊，舷號166；艦身長128.6米、寬12.8米，標準排水量3250噸。珠海號在90年代承載不少外訪任務，是當時活躍的明星驅逐艦，曾於1995年8月出訪印尼，參加印尼國際艦隊檢閱活動；1997年2月20日至5月28日，與哈爾濱艦組成出訪艦隊，出訪美國、智利、秘魯、墨西哥等南美國家，隨後又出訪澳洲，完成解放軍海軍建軍歷史上第一次環球航行。