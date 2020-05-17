男子扒獨木舟掉手機　漁民8個月後撈起竟能操作

來自貴州貴陽的周先生去年前往遵義烏江扒獨木舟期間，手機不慎掉入水中。事隔近8個月，周先生突然接獲陌生來電，對方稱在江底撈獲他的手機，還免費幫他把手機寄回。當周先生收到手機，發現手機竟能正運作，一方面感到詫異，更慶幸遇上好人。

周先生當日接到電話，對方一開始便問：「你的手機是不是掉水裏了。」周起初以為對方是騙子。但電話另一端繼續追問：「你是不是最近去過水邊？手機是從水裏撈起來的。」他才記起可能是去年9月去烏江游玩時掉入水中的舊手機。

周先生表示，當日他和朋友一同到烏江扒獨木舟，上岸後才發現隨身的手機不見了。由於不知道具體遺失的位置，周先生放棄了打撈的想法，回家後買了一部新手機。

至於撈到手機的劉師傅，是遵義當地漁民。據知他早前到烏江打魚時，剛巧水位比較低，他意外撈獲一部手機。手機當時放在一個防水袋內，手機殼里還放了3張名片，劉師傅於是按名片上的電話聯絡到周先生。

周先生收到速遞送來的手機後，第一時間為手機充電，不但發現手機各項功能均可正常運作，更令他驚訝的是，手機自設的軌迹記錄功能，竟還原了他扒獨木舟約21公里後，手機才掉落烏江的路線。

事件傳到網上後引起熱烈討論，有人指周先生「運氣不錯」、「遇到好人」，但更多人想知周先生用的是哪個牌子的防水袋。後來周表示，他的防水袋是在網上只花約20元人民幣（約22港元）買回來。他又感謝劉師傅堅持不收報酬將手機寄回，已約好疫情結束後，要帶上好酒到遵義感謝劉師傅。