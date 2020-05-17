駕駛電動單車須戴頭盔　違者最高罰50元人民幣

江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第十六次會議，上周五（15日）通過《江蘇省電動自行車管理條例》規定，要求駕駛、乘坐電動單車者應按照規定佩戴安全頭盔，違者可處以20至50元人民幣（約22至55港元）不等的罰款。另全國多地自上周四（14日）起一連兩日，出動16.3萬人次警力上街，督促外賣電單車司機佩戴安全頭盔。

按《江蘇省電動自行車管理條例》規定條例規定，電動單車駕乘人員未按照規定佩戴安全頭盔的，由公安機關交通管理部門處以警告或罰款。而從事速遞、外賣等經營活動的企業應當為電動單車駕駛者配備頭盔，並根據需要購買第三者責任險、駕乘人員人身意外傷害險等相應保險。

內地各個地方的公安交管部門，按照中國公安部交管局、中國物流與採購聯合會的部署要求，上周四至上周五聯合美團、餓了麼、達達等外賣企業開展勸導活動，出動警力16.3萬人次，外賣企業派員7.7萬人次，設置聯合勸導點6100多個，督促外賣員司佩戴安全頭盔，共糾正7.6萬人次。

根據公安部交管局此前發布的統計數據顯示，電單車、電動單車是導致交通事故死亡最多的車輛，兩者的駕乘人員死亡事故中，約80%為顱腦損傷致死，汽車事故中因為不繫安全帶被甩出車外造成傷亡的事故比比皆是。並有研究表明，正確佩戴安全頭盔者，能將交通事故死亡風險降低60%至70%。