傳第5批次殲10C試飛　料近200架戰機交付

內地傳媒上周六（16日）報道，近日1張殲10C戰機的試飛相片在網上流傳，其機身塗有「502」字樣，疑是解放軍第5批次的第2架殲10C戰機。報道認為殲10C已進入量產階段，並估計將有近200架戰機交付部隊，屆時解交軍的殲10系列戰機或會突破600架。

報道指出，目前解放軍空軍主力戰機中殲10佔不少數量，而中國自主研發的第3.5代戰機殲10C亦進入量產，代表空軍迎來汰舊換新的時代，甚至已有殲10C已在軍中服役。另網傳的殲10C的照片顯示引擎尾部與其他戰機不同，網民猜測新機已換上國產的渦扇10太行引擎。

據分析，殲10C是殲10系列戰鬥機重大改進型，其特點就是換裝了國產有源相控陣火控雷達，增裝光電探測系統、分布式光學孔徑系統和綜合電子戰系統等新系統和設備，提高戰機態勢感知能力；而武器改裝國產新一代空空導彈，包括PL15中遠程空空導彈和PL10紅外成像格鬥空空導彈，是一種性能優異的4代半多用途作戰飛機。

另據美國「軍事觀察」（Military Watch）日前分析報道，美軍的F16V戰機與解放軍的殲10C代表當代最強大的兩種輕型戰鬥機。這兩型戰機有頗多相似之處，包括空重約13噸、採用相似的單引擎配置，以及相似的武器掛載量，但認為與F16V相對比，殲10C可與其相媲美，部分性能或處於優勢。