新冠肺炎：民眾經吉林市入境瀋陽　需隔離21天核檢3次

吉林舒蘭市日前發生新冠肺炎聚集性疫情，並出現跨省感染，官方強調加緊防控工作。遼寧瀋陽市防控和經濟社會發展工作指揮部上周六（16日）發出通告，為精準做好「外防輸入、內防反彈」，由上月22日起經吉林省吉林市抵達瀋陽的市民，需到指定酒店集中隔離觀察21天，並且進行3次核酸檢測；而正在居家隔離的者，須即刻轉入集中隔離。

對於入境瀋陽前已實施集中隔離觀察，且可以出示當地解除隔離證明的市民，亦需繼續進行14天單獨居家隔離，並在隔離第7日後進行1次核酸檢測。而不能出示解除隔離證明者，在14天集中隔離觀察後，需進行2次核酸檢測和1次血清抗體檢測，其後繼續14天居家隔離觀察，在隔離第7日後進行1次核酸檢測。

當局要求，按照「不放過任何一個疑點、不漏掉任何一個環節」，全面快速排查相關接觸者，確保核查清楚每人的行動軌迹；同時，做好溯源排查工作，核實核准密切接觸者等人的數量。如發現疑似病例，需2小時經網絡報告，對有關的密切接觸者分類採取防控措施；在常態化疫情防控的背景下，確保排查到位、不漏一人。

此外，同省的大連市防控指揮部辦公室亦公布，即日起來自吉林市的市民，需接受14日集中隔離，並分別在在到達後及解除隔離前，接受2次病毒測試。而住院患者、陪護人員及有相關地區旅居史的患者，亦需進行病毒檢測。