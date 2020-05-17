新冠肺炎：鍾南山指內地有次輪爆發風險　武漢曾隱瞞

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山在美國時間上周六（16日）接受美媒訪問時，認為武漢地方官員初期曾隱瞞；又指大部分內地民眾仍缺乏免疫力，第二波疫情危機愈來愈大，當局不應對國內新冠肺炎疫情自滿，認為目前正面臨巨大挑戰，不比外國好。

內地新冠肺炎疫情早於今年初爆發，鍾南山憶述今年1月18日帶領專家組到武漢調查時，接獲許多醫生和學生指疫情比官方公布更嚴重，他亦對武漢當時超過10天仍只有41宗個案抱有懷疑，認為當地政府不願意說真話，遂不斷要求對方給予真實數字，結果武漢2日後公布確診人數增至198宗個案。

鍾南山表示，武漢最初沒有報告受感染人數，但中國政府之後吸取17年前沙士的教訓，要求所有省市、政府部門需要報告確診數字，認為自1月23日起公布的數據都正確。

對於美國的感染和死亡人數，鍾南山指部分歐美國家認為新冠肺炎類似流感，所以在疫情初期未有認真應對。美方曾多次聲稱新冠病毒來自武漢研究所，鍾南山強調曾多次向研究所新發傳染病研究中心主任石正麗求證是否有洩漏病毒，對方指以研究所的設備及人力，目前無法做出任何人造病毒，形容美方說法荒謬。