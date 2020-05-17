大學生牙籤插幼貓四肢虐待　拍片勒索義工救助

內地屢傳虐貓事件。近日網傳山東煙台南山學院一名大一男學生，用牙籤插入幼貓四肢，令牠不能動彈，之後在救助群組中勒索成員70元人民幣（約77港元）「免貓一死」，並承認自己一天內殺害8隻貓。有寵物救助義工稱，他們上門救助時被對方持刀威脅，警方已介入調查。校方上周六（16日）回應指，證實虐貓者為該校學生王某歡，已同意其引咎退學的申請。

義工表示，得悉虐貓事件發生後，他們一行數人上門尋人，並向事主父母了解事件，惟王男突然從房間衝到客廳大叫，隨後更到廚房取刀，他們見狀立即離開。有鄰居透露，事主經常在2樓家中殺害貓隻，然後在12樓擲下至超市平台上。義工又引述事主母親稱，曾兩度目擊兒子虐貓，但未能成功制止。

惟事主母親透露，兒子此前在另一所學校就讀，被同學毆打後受刺激，就醫檢查後證實有抑鬱傾向，且容易暴躁不能控制自己，出院後一直有按時服藥。他初時非常喜歡其領養的幼貓，但兩度被貓咬傷後態度轉變，「貓一不聽話就虐待牠」。

煙台南山學院稱，經調查核實，涉事者王某歡為該校2019級學生，事後已與事主及家長聯繫溝通，對他作出批評教育，並同意本人引咎退學的申請。校方強調，學校堅決反對虐待動物的行為，承諾未來會加強學生的教育管理。