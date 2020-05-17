台總統府遭黑客入侵　列為第3級資訊安全事件

台灣的新一屆總統就職典禮將於周三（20日）舉行，惟台總統府上周五及六（15及16日）連續2天傳出被黑客入侵。台媒引述消息報道指，當局初步鎖定一名總統主要幕僚的電腦疑遭入侵，暫列為第三級資訊安全事件。台總統府已向刑事局報案，調查局也主動調查。

黑客事件中，多間台媒收到由官方發出、附有台灣的蔡英文總統會議紀錄等文件的電郵。傳媒公開更多詳情指，負責總統府工作方面的記者在上周五下午，陸續收到兩封帳號為「tsailoser」的匿名信件，標題分別為「宮鬥劇上：無情的蔡英文密謀賴清德」、「無德的蔡英文，密室協商來分贓」。部分傳媒上周六早上再收到第3及第4封匿名信，內容包括部分部會人士推薦名單。

據報道，該批外流文件的註明日期分別是4月1日、8日與22日，都是周三蔡英文與行政院蘇貞昌固定會面討論政情、交換意見的時間，幕僚必須事先為蔡英文準備相關資料。國安人士指出，今次與一般黑客的手法不同，竊取資料後加以竄改，再有層次的發送給特定媒體。Google已將寄件帳號標示為危險帳號，並發出危險郵件警告，呼籲使用者不要點選連結、下載附件、回覆或轉發電郵。

台總統府事後已緊急通報行政院，相關單位也着手改善資訊安全及填補漏洞，並透過過濾防火牆、記錄檔等電腦資料，追查攻擊來源及黑客身份。被問及是否大陸網軍所為時，台官員稱不能排除各種可能性。今次事故暫列為第三級資訊安全事件，即核心業務系統或資料遭嚴重竄改，相對最嚴重的第四級仍屬重大事件。