新冠肺炎：中韓與日本商討放寬商務客入境限制

日本《讀賣新聞》周日（17日）報道指，中國與南韓正跟日本商討，放寬商務旅客的入境限制，重啟跨國經濟活動。但日本政府擔心，放寬出入境限制可能導致新冠肺炎疫情再度擴大，目前保持審慎的態度。

日本目前拒絕約100個國家或地區的旅客入境，包括中國和南韓。隨着中韓互相逐步重開商務往來，亦開始尋求跟日本重新通關，讓病毒核酸檢測呈陰性（即沒有確診）的商務旅客入境。但由於日本的檢測能力有限，或未有餘裕為這些商務旅客檢測。

日本外相茂木敏充上周五（15日）在記者會上曾談及放寬入境限制一事，認為初期可優先批准商務旅客、專家等必要人員入境，觀光旅客則不急切，但無論如何都要先等到國內疫情緩和為止。外務省官員認為，在國內緊急狀態令仍然生效之際，放寬海外入境限制有一定困難。

中韓於本月1日開啟商務入境快捷通道，讓南韓全國及中國10個省市的重要商務、物流、生產及技術服務人士，可以更有效率的方法入境對方的國家。利用快捷通道入境中國的人士，只需隔離1至2天，不用接受14天隔離。