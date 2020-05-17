男子住所堆滿廢物捱告　鄰居擬申請強制清理

大廈樓梯、走廊堆滿廢物，除了會衍生衞生問題，更會阻塞主要出入通道。上海市靜安區嶺南路多名居民，近日控訴鄰居侯某在家中及公共區域堆滿廢物，導致傳出異味及孳生蚊蟲。社區工作人員稱，此前已清理出8車廢物，曾多次溝通但屋主仍未處理。法院事後判定侯某需在限期內清理廢物，惟截止上周五（15日）涉事單位仍未清理。

居民透露，侯某與80多歲母親居住於該幢大廈的603室，家中廢物堆滿樓梯和閣樓上，除廢紙、膠樽外，更堆放衣服、廚具、膠袋、小型電器等，稱「能賣的就賣掉，賣不掉的就堆起來」。現場圖片可見，單位大門纏繞多條電線，閘門因廢物太多而無法關上，由於單位緊鄰公共樓梯，大門半開亦影響居民出入。

居民表示，侯某家中亦堆滿廢物，每天都是「爬進爬出」，其母親2、3個月不出門；周圍住戶家中都有跳蚤、蚊蟲，樓道更有老鼠。有人曾直接聯繫他或經由社區單位等聯絡，「每次都應答得特別好，就是不處理」，惟他近日已拒絕開門，亦不再與鄰居有任何接觸。

上海市靜安區法院本月7日開庭審理，雖然侯某母子均未出庭應訴，法院仍判定他需在判決生效起5日內，清空其堆放在閣樓內的物品，恢復原狀，同時清空單位內的廢舊電線、紙箱、塑膠製品等雜物。居民指，案件仍在上訴期，未來將向法院申請強制執行。