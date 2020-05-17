填水泥硬化河道　大理蒼山五溪生態工程惹議

為預防泥石流，雲南省大理市政府近年投入3億元人民幣（約3.3億港元）治理「蒼山五溪」。不過，環保組織近日在其中一條溪白鶴溪附近進行溪流觀測時，發現工人將大量水泥塗抹於河底，令河道硬化，質疑是改變河道的自然狀態，為弊大於利的治理方式。當地政府事後已暫停工程，將聽取環保組織、公眾意見，修改治理方案。

此次引發爭議的是「五溪治理工程」，去年12月29日動工，主要是引流清水入洱海，提升溪流的自淨、防洪能力，以及解決斷流問題，並由大理省級旅遊度假區管委會負責。環保組織質疑，是否有必要在土質河床上用水泥或石塊鋪砌，變為人工硬河床；硬化河道亦意味生物多樣性消失，河道失去自然淨化能力，水土涵養功能被人為阻斷，且水流加速反而加大河道洩洪壓力，與工程目標背道而馳。

大理環保部門事後對工程進行環評，指工程均在蒼山海拔2200米之下進行，不屬國家級自然保護區範圍內。工程設計方解釋，上游河段縱坡大、水力沖刷嚴重，對河道破損、河堤底部被掏空的河段，才採用水泥結構強化加固，其他河段則採用粘土防滲。度假區黨委副書記、管委會主任李志東表示，硬化處理的河段只佔一小部分，工程只是考慮道路和橋樑的安全。